Morre Cláudio Porpino, ex-deputado estadual pelo RN

Cláudio Porpino era torcedor do ABC Futebol Clube e chegou a atuar em várias funções no clube. ABC Futebol Clube / Reprodução

Ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, Cláudio Porpino morreu aos 59 anos na segunda-feira (2), vítima de um mal súbito. Ele exerceu diversos cargos políticos no seu Estado, com atuação especialmente voltada ao esporte e à cultura na capital potiguar.

Além de deputado estadual, Cláudio Henrique Pessoa Porpino esteve à frente de diferentes secretarias municipais de Natal e foi secretário de Estado durante o governo Wilma de Faria, entre 2003 e 2010.

"A Assembleia Legislativa, em nome dos 24 deputados estaduais e do presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira, presta condolências aos familiares e amigos de Cláudio Porpino, reconhecendo a contribuição do ex-parlamentar à vida pública e ao desenvolvimento do Rio Grande do Norte", diz trecho da nota divulgada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Torcedor apaixonado do ABC Futebol Clube, ele teve importante atuação nos bastidores da equipe. Foi conselheiro do Mais Querido por diversos mandatos, assessor da presidência e diretor do Departamento de Marketing do Alvinegro.

"Porpino era um dos abecedistas mais atuantes e presentes por várias gestões do clube, um dos maiores entusiastas do Mais Querido por onde passava", diz nota divulgada pelo clube, que decretou luto oficial de três dias.