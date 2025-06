Cantor de sertanejo gospel e empresário: quem era o pastor que morreu após passar mal em culto, em Caxias

O pastor Sérgio Carvinho, que morreu aos 47 anos após passar mal enquanto pregava em uma igreja , também era empresário no ramo de decoração e tinha uma dupla sertaneja de música gospel em Turvo , no Sul de Santa Catarina, com músicas lançadas na web. O último culto dele foi transmitido ao vivo em uma rede social.

Sérgio discursava como convidado na Igreja Pentecostal Deus é Amor em Caxias do Sul (RS), no sábado (31), antes de morrer. Ele contava uma história sobre a saúde do próprio pai, que também é pastor, quando se ajoelhou atrás do púlpito e, ainda com o microfone na mão, parou de falar.