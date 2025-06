Meia-atacante que fez gol no Inter na Libertadores é a novidade no Equador para enfrentar o Brasil

Billy Arce marcou na vitória do Atlético Nacional sobre o Inter.

Billy Arce, meia-atacante que fez gol no Inter nesta Libertadores , é a novidade na lista de convocados do Equador para enfrentar o Brasil , nesta quinta-feira (5), em Guayaquil.

O jogador, que atua no Atlético Nacional, marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 em Medellin, no dia 8 de maio. Na Libertadores deste ano ele tem cinco partidas disputadas, com um gol e uma assistência.