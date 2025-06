Marcas de "café fake" têm fabricação proibida após serem consideradas impróprias

As marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial , do chamado "café fake" , tiveram a fabricação e comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após análises identificarem a presença da toxina ocratoxina A, substância imprópria para o consumo humano.

De acordo com o g1 , todos os lotes devem ser recolhidos .

No mês de maio, lotes destas mesmas marcas foram considerados impróprios para consumo pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por matérias estranhas — pedras, areia, grãos ou sementes — e impurezas, como folhas, galhos e cascas, acima do permitido (no Brasil, é 1%), assim como níveis de micotoxinas superiores ao tolerado pela legislação vigente, serem detectadas por análises laboratoriais.