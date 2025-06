Construção de nova ponte em Caraá atrasa mais uma vez;  estrutura foi destruída por ciclone em 2023 

Em abril, a obra estava na fase de colocação de lajes sobre a estrutura. Divulgação / Daer

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) adiou mais uma vez a conclusão da ponte sobre o Arroio Carvalho, na ligação de Caraá com Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Destruída pela enxurrada durante a passagem de um ciclone extratropical em junho de 2023, a estrutura deve ser concluída no mês de julho.

Até então, a última previsão era maio. No entanto, a inauguração já havia sido adiada duas vezes desde o início da obra. O primeiro prazo — junho de 2024 — não foi cumprido por conta da enchente de maio que impossibilitou o andamento dos serviços. A nova estimativa era até o final de 2024, o que também não se concretizou por conta da necessidade de remoção de um poste de alta tensão.

Conforme o Daer, a obra está 98% concluída. Nesta semana, será aplicada a camada asfáltica, mas isso depende do tempo seco e temperaturas mínimas de 10ºC.

Depois da conclusão do asfalto, serão feitas a sinalização da via e a pintura do guarda-corpo.

O investimento total será de R$ 6,4 milhões, com R$ 3,9 milhões provenientes da União e R$ 2,5 milhões, do Estado. A ponte terá duas faixas e acostamento, com 10,4 metros de largura e 60,55 metros de comprimento. A capacidade de carga é de 45 toneladas.

— Pra nós essa obra é fundamental. Estamos observando que está na reta final, então devem faltar alguns reparos e detalhes antes do asfaltamento. Quanto antes essa obra for concluída, o município de Caraá agradece, ainda mais pelo investimento que os governos fizeram nessa obra — afirmou o prefeito de Caraá, Bolívar Gomes.

Enquanto a ponte não é concluída, veículos precisam usar uma via provisória, construída ao lado. Essa passagem alternativa é constantemente bloqueada, quando o nível do arroio sobe, como ocorreu durante as chuvas na última semana, em que moradores ficaram impedidos de passar.

O que diz o Daer

"Importante ressaltar, ainda, que o andamento da obra foi prejudicado pela enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, maior tragédia climática do Estado. Os serviços na ponte foram temporariamente suspensos durante esse período. Além disso, a conclusão da obra também precisou ser adiada pela necessidade de realocação de um poste, trabalho executado pela CEEE Equatorial", completou o Daer em nota enviada à Zero Hora.