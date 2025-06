Emater ganhará departamento de tecnologia e inovação e contratará mais 130 pessoas

Na cerimônia que celebrou os 70 anos da Emater, o atual presidente da entidade, Luciano Schwerz, foi preciso ao definir a instituição que atua nos 497 municípios do Estado, atendendo a mais de 200 mil famílias gaúchas:

Porque está aí, sem dúvida, o maior patrimônio do braço de assistência técnica e extensão rural : o fator "gente". Como relatou Roberto Medeiros Perelló , agrônomo que participou da criação, em 1955, até então o foco da agricultura estava na lavoura e nos produtos:

— Quando entrou a extensão rural, estendeu o trabalho visando o produtor e também a família e a juventude. Hoje, o foco que temos no agricultor é um foco mais amplo do que existia naquela época.

E justamente por ser feito de e para pessoas é que precisa atender às necessidades trazidas por elas. Como a da incorporação do universo virtual em tarefas cotidianas, dentro e fora da porteira. Razão pela qual a Emater ganhará, ainda neste ano, um departamento de Tecnologia e Inovação .

— Temos uma urgência na atualização dos nossos sistemas, para que possam ser mais intuitivos, rápidos, modernos, que permitam uma interação e uma conexão maior com o nosso público. Tudo isso para permitir que extensionistas possam estar lá no campo — detalhou à coluna o presidente da Emater.

A necessidade é de que a nova estrutura esteja em operação até setembro. O prazo está relacionado a ações que precisam ser desenvolvidas, como o novo sistema de registro do planejamento e acompanhamento da execução das ações de assistência técnica e extensão rural para 2026. E também para registro do programa Terra Forte — para a recuperação de solos, que prevê o aporte de R$ 903 milhões na tarefa, conforme lei do Executivo aprovada na Assembleia.