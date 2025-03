Por que o governo gaúcho vai leiloar imóvel no Rio de Janeiro

Está agendado para o próximo dia 16, às 10h, o leilão de um imóvel no Rio de Janeiro que pertence ao patrimônio do governo do Rio Grande do Sul. Trata-se de um conjunto de salas no 15º andar de um prédio no centro do Rio de Janeiro, com 248 metros quadrados e avaliado em R$ 545 mil .

Já estiveram instalados no conjunto de salas no Rio de Janeiro adquirido em 1964 o Escritório de Representação e Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul) e o núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.