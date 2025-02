Conquistas e aposentadoria: livro relata trajetória de Kannemann no Grêmio e projeta futuro do zagueiro  

Kannemann com a taça de campeão da América, em 2017. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A trajetória de Kannemann ganha a eternidade das páginas de um livro. "Walter Kannemann" narra a trajetória do zagueiro no Grêmio. O argentino é o estrangeiro mais vitorioso da história gremistas. São 15 títulos em oito anos de clube. O lançamento ocorre nesta terça-feira (4), na GrêmioMania, na Arena do Grêmio, e contará com a presença do jogador.

De autoria do jornalista Eduardo Rodrigues, com parceria do historiador Daison Sant’Anna, a publicação bilíngue da Melhorpubli Publicações Especiais faz, em 200 páginas, um relato detalhado da trajetória iniciada em julho de 2016, quando o defensor chegou à Arena, até setembro de 2024, momento em que a edição foi enviada para impressão.

Além de contar os grandes momentos da relação entre Kannemann e Grêmio, o livro projeta o futuro do defensor de 33 anos. Ele pretende jogar por mais uma ou duas temporadas ainda. No momento, ele se recupera de uma cirurgia no quadril e ainda não tem previsão para entrar em campo.

Nas páginas não estão apenas revelações sobre possibilidades futuras, mas também ligadas ao passado. Kannemann poderia ter chegado ao Grêmio ainda adolescente. Em 2007, quando tinha 16 anos, o pai do zagueiro, através do empresário Celso Rigo, tentou trazê-lo ao clube, mas o jovem não chamou atenção dos dirigentes da época. O argumento foi de que na época o clube estava bem provido de zagueiros.

A história é relatada com riqueza de detalhes e mostra a relação estreia dos Kannemann com o empresário.

— Dizer que Kannemann é um grande personagem é desnecessário, sua carreira e os títulos conquistados no Grêmio justificam qualquer adjetivo. E há muitos para qualificá-lo como atleta e defensor. Revelou-se, também, para mim, um grande ser humano nas pequenas coisas. Da atenção ao torcedor mais simples à defesa daqueles que não têm voz nem vez. É um cara simples, do tipo discreto mesmo, muito ligado à família e avesso a badalações tão comuns aos boleiros de hoje — comenta Rodrigues.

Além da GrêmioMania, nas lojas física e virtual, o livro estará à venda na Amazon e na loja virtual da MelhorPubli.

Livro "Walter Kannemann". MelhorPubli / Divulgação

Serviço

O quê: : lançamento do livro "Walter Kannemann", com a presença do jogador

: lançamento do livro "Walter Kannemann", com a presença do jogador Quando: terça-feira, 3 de fevereiro, das 17h às 19h

terça-feira, 3 de fevereiro, das 17h às 19h Onde: GrêmioMania, na Arena do Grêmio. Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110

GrêmioMania, na Arena do Grêmio. Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110 Autores: Eduardo Rodrigues, com parceria do historiador Daison Sant’Anna