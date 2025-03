Clássico Gre-Nal decidirá o Gauchão pela 29ª vez

Rodinei (I) e Lucas Silva (G) no Gre-Nal que decidiu o Gauchão de 2021. Lauro Alves / Agencia RBS

O Gre-Nal decidirá o Gauchão pela 29ª vez. As duas equipes confirmaram as classificações neste sábado (1º), com as vitórias do Inter sobre o Caxias, por 3 a 1, e do Grêmio diante do Juventude, por 3 a 2 nos pênaltis, após um 2 a 1 para o time da Serra no tempo normal.

O retrospecto de decisões com clássico é favorável ao Tricolor. Até agora, o Grêmio levantou a taça diante do rival em 15 oportunidades, enquanto o Inter conquistou o troféu 13 vezes.

Há três temporadas, no entanto, o clássico Gre-Nal não decide o Gauchão. A última vez que isso ocorreu foi em 2021, com o Grêmio se sagrando campeão. No placar agregado, o Tricolor venceu por 3 a 2.

A partida de ida teve vitória gremista, por 2 a 1, no Beira-Rio, com gols de Diego Souza e Ricardinho. O Colorado saiu na frente com Thiago Galhardo, mas sofreu a virada.

O confronto de volta se encerrou com empate em 1 a 1, na Arena. Este jogo teve gols de Ferreira, para o Grêmio, e Rodrigo Dourado, para o Inter.

Agora, a decisão se iniciará na Arena, com o segundo jogo no Beira-Rio. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que os confrontos ocorram nos dois próximos finais de semana.

Ficha técnica da decisão de 2021

Ricardinho marcou o segundo gol do Grêmio na partida de ida daquele ano. Félix Zucco / Agencia RBS

INTER (1)

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Lucas Ribeiro, 40’/2ºT), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato (Marcos Guilherme, 40’/2ºT); Mauricio (Caio Vidal, 22’/2ºT), Palacios (Yuri Alberto, 14’/2ºT) e Thiago Galhardo (Praxedes, 22’/2ºT). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

GRÊMIO (2)

Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Fernando Henrique, 35’/2ºT), Matheus Henrique e Maicon (Darlan, 19’/2ºT); Luiz Fernando (Léo Pereira, 17’/1ºT), Ferreira e Diego Souza (Ricardinho, 35’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.

GOLS: Thiago Galhardo (I), aos 26min do primeiro tempo, Diego Souza (G), aos 12min, e Ricardinho (G), aos 42min do segundo tempo

AMARELOS: Léo Pereira, Maicon, Rafinha, Ruan e F. Henrique (G); Dourado e Praxedes (I)

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Lúcio Flor e André Bittencourt. VAR: Adriano Milczvski (PR)

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre

Grêmio foi campeão do Gauchão 2021. André Ávila / Agencia RBS

GRÊMIO (1)

Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa (Cortez, 30'/2ºT); Thiago Santos, Matheus Henrique (Lucas Silva, 30'/2ºT) e Maicon (Vanderson, 42'/1ºT); Léo Pereira (Pepê, 19'/2ºT), Diego Souza (Ricardinho, 30'/2ºT) e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.

INTER (1)

Marcelo Lomba; Rodinei (Caio Vidal, 24'/2ºT), Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés (Moisés, 24'/2ºT); Dourado, Edenilson (Guerrero, 12'/2ºT) e Nonato (Lucas Ramos, 39'/2ºT); Palacios (Léo Borges, 39'/2ºT), Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

GOLS: Ferreira (G), aos 51 minutos do primeiro tempo; Dourado (I), aos 21 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Diogo Barbosa, Thiago Santos, Cortez (G); Rodinei, Lucas Ribeiro, Dourado, Edenilson (I)

CARTÕES VERMELHOS: Rafinha (G); Yuri Alberto, Daniel (I)

LOCAL: Arena do Grêmio, Porto Alegre

ARBITRAGEM: Leandro Vuaden, auxiliado por Rafael Alves e Mauricio Penna. VAR: Anderson da Silveira Farias

