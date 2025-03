Atlântico acorda no segundo tempo e vence o Minas na abertura da 2ª rodada da Supercopa Gramado de Futsal 

O Atlântico levou a melhor sobre o Minas na abertura da segunda rodada da Supercopa Gramado de Futsal. Em partida disputada na manhã deste sábado (15), o Galo de Erechim fez 2 a 0 no rival e saiu com a primeira vitória da competição, já que todos os jogos anteriores acabaram empatados.

PL e Elenilson anotaram os gols do jogo, ambos na etapa final. Com o resultado, o Atlântico lidera o Grupo B, com 4 pontos.

Acompanhe todas as informações da partida na transmissão em imagens de GZH, e siga as últimas notícias sobre o futsal gaúcho no site de Zero Hora.