Cantora norte-americana J.J. Thames será a atração principal do Flores Blues Jazz Festival

J.J. Thames une em seu repertório influências do que vão do blues ao soul, passando pelo rock 'n' roll

Entre as 13 atrações que irão compor o line-up do Flores Blues Jazz Festival 2025, que ocorre nos dias 28 e 29 de março, a cantora norte-americana J.J. Thames irá fazer o show principal. Será no sábado (29), às 20h30min, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha.

Natural de Las Vegas, a artista que já se apresentou em três edições do Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias, traz um repertório que percorre o blues, rock e soul music, incluindo músicas de seus dois álbuns: Tell You What I Know (2014) e Raw Sugar (2016). A apresentação também contará com interpretações de artistas que influenciaram sua trajetória, como B.B. King, Etta James, John Lee Hooker e Allman Brothers Band.