Unidos pelo Brasil, podemos construir um futuro melhor

No entanto, o que tornou a noite verdadeiramente especial foi a conexão emocional que se estabeleceu entre os brasileiros. De norte a sul, embaladas pelo clima festivo do Carnaval, pessoas se reuniram para torcer e celebrar juntas. A euforia coletiva explodiu quando Penélope Cruz anunciou: "And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil". Esse momento de celebração remeteu a outros episódios marcantes, como os títulos de Copas do Mundo, os triunfos de Ayrton Senna na Fórmula 1, as conquistas de Gustavo Kuerten no tênis e o ouro olímpico de Rebeca Andrade na ginástica artística. São referências de como nosso povo sabe se unir em torno de metas comuns.