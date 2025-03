Não dá para aceitar que o ECA seja usado para proteger jovens responsáveis por crimes hediondos

Mesmo com colete à prova de balas, o escrivão Daniel Abreu Mendes, 40 anos, levou dois tiros e morreu na frente dos colegas. Apesar da gravidade do ocorrido, o atirador ficará apenas três anos internado em instituição socioeducativa. Por ser menor de idade, foi julgado com base no ECA, escapando de uma punição mais severa.