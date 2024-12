O preocupante alerta vem do Serviço Mundial de Mudança Climática (C3S), do Copernicus, o Programa Europeu de Observação da Terra: 2024 será o ano mais quente da história , ultrapassando a marca de 1,5°C de alta em relação ao período pré-industrial (1850-1900). Esse limite simbólico, estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015, visa manter o aumento da temperatura média mundial abaixo de 2°C até o fim do século.

As projeções da ONU apontam que o mundo está fora da rota indicada para reduzir as emissões de carbono, medida essencial para conter os gases do efeito estufa. Na COP29, realizada no Azerbaijão em novembro, os países em desenvolvimento conseguiram a promessa de US$ 300 bilhões anuais de ajuda das nações ricas até 2035, valor que representa menos da metade do necessário para enfrentar o problema. Pelas políticas atuais, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima um perigoso aumento de 2,6°C a 3°C até o fim do século. A solução é complexa, mas existe: reduzir as emissões de gases de efeito estufa, investir em energia renovável, restaurar ecossistemas degradados e transformar nossos hábitos de consumo.