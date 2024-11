Mais do que um novo feriado nacional, o Dia da Consciência Negra precisa ser visto como um momento de reflexão sobre uma dívida social histórica com o povo negro negligenciada pelo Brasil até hoje. Trata-se de uma oportunidade essencial para reconhecer os impactos da escravidão, do racismo estrutural e das políticas de exclusão que ainda marcam a negritude no país.