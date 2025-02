Casuísmo ameaça a Lei da Ficha Limpa

Como se sabe, o ex-presidente hoje está inelegível em razão de condenações em dois processos distintos. A primeira, proferida em junho de 2023, foi por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. A segunda, datada de outubro do mesmo ano, também é por abuso de poder político e econômico, desta vez nas comemorações do Bicentenário da Independência. As sentenças impedem Bolsonaro de disputar eleições até 2030, obstáculo que seus aliados querem remover por meio da desfiguração da Lei da Ficha Limpa. Por tabela, a alteração favoreceria outras figuras públicas com ficha suja, como os deputados federais Marcelo Crivella (Republicanos/RJ), Carla Zambelli (PL/SP) e Valdevan Noventa (PL/SE).