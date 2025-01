Donald Trump é um mau exemplo

Uma pessoa com tais características é perigosa e pouco confiável em qualquer ambiente, mas se torna mais preocupante quando assume o comando da maior potência mundial. Sim, estou falando de Donald Trump, o exagerado e grosseiro presidente dos Estados Unidos , que age feito elefante na sala de cristais para implantar a qualquer custo suas propostas. Nesse contexto, trata os imigrantes como se todos fossem criminosos, menospreza os direitos da comunidade LGBTQ+ e das mulheres, perdoa criminosos que atentaram contra a democracia , reabilita militares negacionistas, ofende e desdenha de um aliado histórico (Canadá) e ameaça usar a força militar para controlar o Canal do Panamá e a Groenlândia .

Além disso, já retirou o país da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Acordo do Clima de Paris. Também tentou proibir a cidadania americana para filhos de migrantes nascidos em solo americano, medida inconstitucional que gerou forte reação contrária e foi suspensa por decisão judicial. Trump, enfim, estica a corda e testa os limites do cargo que ocupa, desafiando as normas e princípios éticos que orientaram seus antecessores. Pelo que já fez e, principalmente, por tudo que promete fazer, é um mau exemplo.