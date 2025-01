Alguns enxergam os aposentados como um peso morto nas contas públicas

A retomada da valorização do salário mínimo, com reajustes acima da inflação, trouxe de volta um efeito colateral nocivo para aposentados e pensionistas que ganham acima do piso do INSS: o achatamento dos benefícios. Isso ocorre devido à diferença entre o aumento do piso nacional e o índice de correção das aposentadorias e pensões mais altas. Enquanto o primeiro subiu 7,5%, os ganhos previdenciários foram corrigidos apenas pela inflação, de 4,77%.