Quem ama não mata

Janeiro registrou a preocupante marca de nove feminicídios no Rio Grande do Sul . Significa que, a cada 3,4 dias, uma mulher perdeu a vida pelo simples fato de ser mulher.

Um caso em especial chamou atenção pela brutalidade. Em São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste, um homem disparou várias vezes contra a ex-companheira . Não satisfeito, ao notar que ela estava sendo socorrida por vizinhos, perseguiu o carro e, na porta do hospital, desferiu mais seis tiros. Uma execução em plena luz do dia, na frente de várias testemunhas, sem qualquer chance de defesa para a vítima.

O que alimenta os feminicídios é o sentimento de posse do homem sobre a mulher. Como muitos outros países, o Brasil foi construído sobre alicerces machistas. Durante séculos, as mulheres foram relegadas a um papel de submissão, tratadas como seres inferiores, cujas vidas giravam em torno dos desejos e caprichos dos companheiros. Os tempos mudaram. Elas conquistaram espaço, voz e direitos antes sonegados. Mas, para uma parcela significativa de homens, continuam sendo vistas como propriedade. Essas figuras não aceitam que a parceira decida com independência e, muito menos, que ouse terminar um relacionamento e seguir outro caminho. Na incapacidade de lidar com a realidade, partem para a violência extrema.