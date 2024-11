Sob ameaça do crime

A execução de um desafeto do PCC (Primeiro Comando da Capital) em plena luz do dia no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o mais movimentado do país, é um alerta preocupante para todos nós. A demonstração de violência, em local de grande circulação de pessoas, expõe o poder das facções criminosas e a sua capacidade de operar sem temer as consequências. O ataque, que resultou também na morte de um motorista de aplicativo, faz parte de um contexto de infiltração do crime organizado em vários setores da vida nacional.