Prisão perpétua

Conhecido como o Maníaco do Parque, o motoboy Francisco de Assis Pereira assassinou sete mulheres e estuprou outras nove em São Paulo no final dos anos de 1990. Após cometer os crimes, ele escondia os corpos no Parque do Estado, na zona sul da capital paulista, o que lhe valeu o apelido. A prisão ocorreu em 1998, em Itaqui, no Rio Grande do Sul, após ser reconhecido pela dona da pensão onde se escondera. Desde então, está preso. Seu julgamento teve ampla repercussão nacional. A defesa alegou que o cliente sofria de problemas mentais, mas foi condenado a 285 anos de cadeia.