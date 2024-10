Cacareco falante 

Pablo Marçal é um fenômeno político que vai além da disputa pela prefeitura de São Paulo. Mesmo fora do segundo turno, o ex-coach obteve impressionantes 1.719.274 votos, tornando-se o quarto candidato mais votado do Brasil em números absolutos. Ficou atrás apenas de seus dois adversários diretos, Ricardo Nunes (1.801.139 votos) e Guilherme Boulos (1.776.127 votos), e do prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (1.861.856 votos). A sua eliminação se deu por apenas 0,93 ponto percentual no maior colégio eleitoral do país, com mais de 9,3 milhões de eleitores.