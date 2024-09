Em boa hora, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) lançou a campanha “Venha reconstruir o Estado com a força do seu voto”. Realizada em parceria com a Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), a iniciativa visa estimular a presença nas urnas em outubro e, assim, reduzir a abstenção. As autoridades temem que, em decorrência da enchente de maio, o número de ausentes possa ser elevado, assim como ocorreu nas eleições municipais de 2020, quando a não participação ultrapassou um terço do eleitorado apto a votar. Naquele período, o mundo enfrentava os efeitos da pandemia de covid-19, com as pessoas evitando aglomerações para se protegerem da doença. Essas circunstâncias impactaram fortemente o comparecimento, resultando em uma ausência de 33,08% no primeiro turno e de 32,76% no segundo.