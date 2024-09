Viva o jornalismo!

Em 3 de setembro de 1974, ingressei na Central do Interior da Caldas Jr., marcando o início de uma jornada profissional que me proporcionou vivências inesquecíveis ao longo dos últimos 50 anos. Tinha apenas 19 anos e recém havia iniciado a faculdade. Sem experiência prévia, fui convidado a integrar uma equipe que valorizava a formação de novos talentos, sob a liderança do ex-governador Antônio Britto Filho. Permaneci na empresa por 10 anos, com passagens pela Rádio Guaíba e pelo Correio do Povo. A falência do jornal de Breno Caldas em 1984 me levou à Rádio Gaúcha, onde estou há 40 anos.