Cúmplices silenciosos

A pequena Kerollyn Souza Ferreira, de nove anos, foi encontrada morta em um contêiner de lixo perto da sua casa, no bairro Cohab Santa Rita, em Guaíba. Era alegre e carinhosa. Cuidava dos irmãos e pedia abraços por onde passava. Seu assassinato faz parte de uma estatística que coloca o Brasil entre os países com mais mortes de crianças e adolescentes. O Atlas da Violência 2024 revela que, entre 2012 e 2020, ocorreram 9.153 homicídios de meninos e meninas de zero a 14 anos, com 2.153 envolvendo crianças até quatro anos.