País de velhos e pobres

Longe vão os tempos em que o Brasil era um país de jovens. Nossa população envelheceu e, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), começará a diminuir em 2042. No Rio Grande do Sul, a mudança ocorrerá de forma ainda mais acelerada, a contar de 2027. A principal razão para a inflexão demográfica é a queda na taxa de fecundidade, com a consequente redução do número de filhos por mulher.