Confiante após classificação na Copa do Brasil, Caxias decide futuro no Gauchão diante do Inter

Zagueiro Lucas Cunha definiu como "batalha maravilhosa, o confronto de sábado (1º). Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

No futebol, uma palavra por vezes é capaz de fazer com que um time que chega como franco atirador num duelo tenha a capacidade de superar o favorito: a confiança. E ela está de volta ao Estádio Centenário após a classificação do Caxias para a segunda fase da Copa do Brasil sobre o Dourados-MS.

E não há momento melhor para a confiança retornar. Justamente quando o desafio da equipe neste sábado (1º), às 16h30min, no Beira-Rio, é daqueles considerados missões quase impossíveis. O time de Luizinho Vieira terá que reverter a desvantagem de dois gols do confronto de ida da semifinal do Gauchão 2025 para tentar chegar a mais uma decisão.

— A nossa equipe vem numa crescente legal. Em dez jogos, foram cinco que a gente não sofreu gols. Então, é uma campanha muito interessante. E, em Dourados, trazer o resultado positivo nos deu confiança para conseguir tentar reverter essa situação — avaliou o zagueiro Lucas Cunha.

Leia Mais Caxias conhece data e horário do confronto com o Fluminense pela Copa do Brasil

Além do placar, outro desafio do grená será superar a semana desgastante da viagem até o Mato Grosso do Sul, enquanto o Colorado teve apenas dias de treinamento e recuperação de atletas que não estavam em 100% de suas condições.

— Houve sim um desgaste, mas vale ressaltar aqui que a logística que foi feita para nós foi muito interessante, tanto na ida quanto na volta. E o futebol é isso. O Campeonato Brasileiro, das séries A, B e C, tem viagens longas, viagem em cima de viagem, jogo em cima de jogo. Os jogadores estão adaptados a isso — comentou o zagueiro, que ainda completou:

— A gente tem uma batalha que vai ser maravilhosa no sábado. Sabemos a força que a nossa equipe tem, a força que a instituição tem, a força que a nossa torcida tem. E vamos para jogar e buscar essa classificação.

Mudança no ataque

O centroavante Welder voltou a acusar desconforto na coxa e deve ser a baixa no time grená diante do Inter. A tendência é de que Gabriel Lima entre na equipe e Richard retorne a sua função de falso 9.

Como o Caxias terá outra batalha na próxima semana, desta vez pela segunda fase da Copa do Brasil, diante do Fluminense, na quarta-feira (5), é possível que Luizinho Vieira preserve algum atleta que tiver um maior desgaste ou uma peça chave de sua equipe, como o meia Tomas Bastos.

— O nosso time é diferente dos que eu já trabalhei, porque a todo momento estamos conversando a respeito do jogo, do treino, de uma situação positiva que acontece. E isso é muito legal, porque o que a gente trata fora de campo é sinal que a gente está querendo buscar uma evolução para dentro, conseguir cumprir tudo que tem que ser feito — comentou Lucas Cunha.

Feito histórico

Vencer o Inter no Beira-Rio por mais de dois gols de diferença seria um feito inédito na história do Caxias. Isso ainda não aconteceu. Mas sair de campo com um resultado positivo por dois gols de vantagem — que levaria a disputa da final aos pênaltis — o Grená já mostrou que é capaz.

A última vez que isso aconteceu foi na Copa Sul de 1999. O time treinado por Tite venceu o Colorado em Porto Alegre por 2 a 0, com gols de Washington e Grizzo.

Já pelo Campeonato Gaúcho, a última vez foi em 22 de junho de 1990, quando a equipe comandada pelo técnico Orlando Bianchini aplicou 3 a 1, com gols de João Carlos, Manoel e Ranieli.

Vale destacar ainda, que pela semifinal do Gauchão de 2023, o grená levou a melhor no Beira-Rio, mas nos pênaltis, depois de dois empates nos confrontos em Caxias e Porto Alegre.