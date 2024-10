Grande desafio 

A meta de aumentar o comparecimento às urnas no segundo turno recebe atenção especial dos candidatos, em especial dos que chegam à reta final da disputa com a menor votação. Esses enxergam nos eleitores ausentes um manancial de votos capaz de melhorar seu desempenho e, eventualmente, mudar os rumos do pleito. No caso de Porto Alegre, o número a ser trabalhado é bastante expressivo. A abstenção no primeiro turno chegou a 31,52%. Significa que mais de três em cada 10 eleitores inscritos deixaram de votar. Em valores absolutos, foram 345.544 ausentes, cifra que superou a votação individual de todos os candidatos, inclusive a de Sebastião Melo, que foi o primeiro colocado com 345.420 votos. Se nulos e brancos forem incluídos, o total salta para 401.935. É muito voto. Em tese, quantidade suficiente para modificar o placar do pleito.