As quartas de final do Gauchão iniciaram na sexta-feira (8) e foram encerradas neste domingo (10). No primeiro dia, o Caxias levou a melhor sobre o São José, na Serra, ao vencer por 1 a 0. No sábado (9), o Inter venceu o São Luiz, no Beira-Rio, por 3 a 0. Horas depois, em Bagé, o Guarany recebeu o Juventude e acabou derrotado por 4 a 0. No último jogo da fase, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0.