Com domínio do início ao fim da partida, o Inter se impôs sobre o São Luiz e, diante de 40 mil pessoas, avançou para semifinais do Gauchão. O 3 a 0 foi construído desde os primeiros minutos, com gol de Valencia, ampliado antes dos 20 com Igor Gomes e finalizado com Mauricio na segunda etapa. Com o resultado, o time de Eduardo Coudet avançou à semifinal do Gauchão. O adversário será o Juventude, que venceu o Guarany de Bagé, no Estrela D'Alva. Antes, porém, tem o Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil, em um jogo único marcado para Brasília.