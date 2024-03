O Inter avançou de fase no Gauchão 2024 com a vitória por 3 a 0 diante do São Luiz, neste sábado (9), no Estádio Beira-Rio. Os gols do Colorado foram marcados por Valencia, Igor Gomes — ambos de cabeça — e Mauricio, que homenageou um novo membro da família em sua comemoração.