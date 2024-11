A história do guri do Inter que fez um golaço no final de semana; assista ao vídeo 

Era Inter x São Luiz pelas quartas de final da Copa Argel Fuchs, um torneio de base realizado em Santa Rosa, terra do ex-técnico colorado. A partida estava empatada em 0 a 0 no segundo tempo quando uma falta foi cobrada para a área. A bola foi ajeitada para trás e Deryck Bragança dominou. Sem deixar cair, fez seis embaixadinhas, sendo a última um balãozinho no adversário, para trás. Como recurso, deu uma bicicleta perfeita, que encobriu o goleiro e abriu o caminho para a classificação colorada. Mais tarde, a equipe seria campeã. O golaço viralizou nas redes e deu evidência para o guri de 14 anos, uma promessa do Celeiro.