O técnico do Inter, Roger Machado, ganhou uma preocupação no meio-campo. No treino desta segunda (18), o volante Thiago Maia deixou o campo do CT do Parque Gigante com dores musculares e virou dúvida para a partida contra o Vasco, na quinta (21). Caso ele não possa atuar, Bruno Henrique será o seu substituto.