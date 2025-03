Como foram os últimos cinco Estaduais decididos em Gre-Nal; relembre

Grêmio e Inter decidiram o Gauchão pela última vez em 2021. André Ávila / Agencia RBS

A dupla Gre-Nal voltará a disputar a final do Gauchão em 2025. Grêmio e Inter eliminaram, respectivamente, Juventude e Caxias nas semifinais, e agora se enfrentarão na decisão.

O embate volta a ocorrer após três temporadas. Além disso, nos últimos 13 anos, apenas em cinco vezes o Gre-Nal ocorreu na final do campeonato.

ZH relembra como foram as últimas finais de Gauchão com clássico. Confira.

2011 - Inter campeão

Leandro marcou o segundo gol do Grêmio na partida de ida. Ricardo Duarte

No Beira-Rio, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 2 e conquistou a vantagem na busca pelo título do Gauchão.

Andrezinho abriu o placar para o Inter, mas Viçosa deixou tudo igual. Na segunda etapa, Leandro marcou aos 39 segundos, o que desequilibrou o time do Inter. Damião empatou, mas Viçosa deu a vitória para os visitantes, em erro coletivo da defesa colorada.

Inter conquistou o título nos pênaltis. Jefferson Botega

No Estádio Olímpico, um jogo eletrizante terminou com a vitória de 3 a 2 para o Inter. O time treinado por Falcão então bateu o Grêmio nos pênaltis por 5 a 4 e conquistou a taça.

Lúcio abriu o placar para o Grêmio, mas Damião e Andrezinho viraram para o Inter. No segundo tempo, D'Alessandro, de pênalti, colocou a taça em mãos coloradas, mas após uma falha de Renan, Borges fez o segundo e levou a decisão para as penalidades máximas.

Nas cobranças, Douglas, Rochemback, Rodolfo e Lins fizeram os gols. Já Adílson, Willian Magrão e Lúcio pararam em Renan. Pelo lado do Inter, D'Alessandro, Oscar, Bolatti, Nei e Zé Roberto marcaram. Kleber e Damião desperdiçaram.

2014 - Inter campeão

Rafael Moura marcou os dois gols do Inter na partida de ida. Bruno Alencastro / Agencia RBS

O nome do clássico 400 foi Rafael Moura. Após sair perdendo, o Inter buscou o resultado e, de virada, fez 2 a 1. Os dois gols colorados foram marcados pelo atacante na segunda etapa. O gol do Grêmio foi de Barcos, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória na Arena, o Inter podia até perder por 1 a 0 no jogo de volta que seria campeão.

D'Alessandro marcou um dos gols do Inter. Mauro Vieira / Agencia RBS

Foi com uma goleada histórica sobre o Grêmio que o Inter conquistou o tetracampeonato gaúcho.

Os 4 a 1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, confirmaram a superioridade que havia sido construída pelo time de Abel Braga na Arena.

O Colorado marcou com D'Alessandro, Alex, duas vezes, e Alan Patrick. Ernando, contra, fez o gol tricolor.

2015 - Inter campeão

Grêmio e Inter ficaram no 0x0 na ida. Fernando Gomes / Agencia RBS

O Gre-Nal 405, a primeira partida da final do Gauchão 2015, terminou empatado em 0 a 0.

Após um primeiro tempo com grande movimentação dos dois times, a etapa complementar teve domínio do Inter sobre o Grêmio. Com um a mais (após a expulsão de Geromel), o Colorado pressionou, mas não conseguiu sair em vantagem da Arena.

Valdívia marcou o segundo gol do Inter. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

O Campeonato Gaúcho de 2015 terminou com festa vermelha. O Inter venceu o Grêmio por 2 a 1, diante de um Beira-Rio embalado por 41 mil torcedores, e emplacou o penta consecutivo (2011 a 2015) no estadual.

Os três gols da decisão foram marcados na etapa inicial. Nilmar, aos seis, e Valdívia, aos 18 minutos, balançaram as redes gremistas. Giuliano, nos acréscimos, descontou para o Tricolor.

Com isso, a equipe comandada pelo uruguaio Diego Aguirre pôs fim a um tabu de 17 anos: o último título de Gauchão do Colorado em seus domínios contra o maior rival havia sido em 1997.

2019 - Grêmio campeão

Gre-Nal terminou 0x0 no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

O primeiro Gre-Nal da final do Gauchão de 2019, no Beira-Rio, teve divididas duras, discussões, reclamação com a arbitragem e nenhum gol.

Grêmio foi campeão ao vencer nos pênaltis. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um Grêmio de melhor campanha, melhor ataque e melhor defesa conquistou seu 38° título gaúcho após superar o Inter nos pênaltis, por 3 a 2, depois de mais um 0 a 0 com bola rolando.

Diante de 51 mil pessoas na Arena, a equipe de Renato conquistou o bi do estadual.

Nos pênaltis, o Inter começou batendo. Paulo Victor defendeu o chute de Camilo. Tardelli e Sobis acertaram. Everton isolou. Guerrero e Matheus Henrique converteram. Cuesta e Michel erraram os penúltimos. Nico desperdiçou e André teve a recuperação sonhada: gol e título, 3 a 2.

2021 - Grêmio campeão

Ricardinho fez o gol da vitória do Grêmio. Félix Zucco / Agencia RBS

O primeiro Gre-Nal da final do Gauchão 2021 terminou com vitória do Grêmio, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. Em jogo disputado palmo a palmo e bastante nervoso, os centroavantes balançaram as redes.

Thiago Galhardo abriu o placar para o Inter, na etapa inicial, enquanto Diego Souza igualou no começo do segundo tempo. Nos minutos finais, o garoto Ricardinho, que tinha acabado de entrar, marcou de cabeça o gol que deixou o Tricolor a um empate do tetra.

Grêmio foi campeão na Arena. André Ávila / Agencia RBS

Na volta, na Arena, o empate em 1 a 1, com gols de Ferreira e Rodrigo Dourado, deu ao Tricolor, então treinador por Tiago Nunes, seu 40º título gaúcho.

