Valencia marcou dois dos três gols do Inter contra o Caxias. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Diante dos desfalques no ataque do Inter, Valencia retomou seu espaço e foi decisivo na vitória sobre o Caxias por 3 a 1 no último sábado (1º) — resultado que garantiu o Colorado na decisão do Gauchão 2025.

Os gols renovaram a esperança da torcida colorada na capacidade goleadora do equatoriano, que viveu um período de baixa no ano passado, após um início artilheiro em 2023.

Retomada

Borré, Wesley e Wanderson. A lista de desfalques do Inter foi crescendo ao passar das rodadas do Gauchão. Esperando uma nova oportunidade, porém, estava Enner Valencia, uma carta ainda guardada com muita expectativa.

O currículo do atacante e o alto valor investido em sua contratação falavam por si. No entanto, foi necessária uma intervenção da comissão técnica para a retomada da confiança.

— A gente não larga a mão de ninguém. Por vezes, precisa tirar um jogador no intervalo como forma de preservação. Permitir que ele recupere a confiança no treino, a sua autoestima na sua capacidade — comentou o técnico Roger Machado após a partida.

Em oito jogos nesta temporada, Enner já marcou quatro gols. Uma média de um gol a cada duas partidas, bem mais alta que a de 2024, quando o atacante precisava de pelo menos quatro jogos para balançar as redes uma vez.

Desempenho que também mereceu um destaque de Roger:

— Ver ele fazendo os gols, na forma como ele fez, nos momentos decisivos, é muito importante.

Altos e baixos

Valencia foi a grande contratação do Inter na temporada 2023. Teve um início de trajetória fulminante, com gols decisivos na campanha semifinalista da Libertadores e no Gre-Nal do Brasileirão daquele ano.

Entretanto, o desempenho no ano seguinte caiu. Lesões atrapalharam sua regularidade no primeiro semestre, enquanto um pênalti perdido e a consequente eliminação da seleção do Equador para a Argentina na Copa América foi o baque.

Enner sentiu emocionalmente a queda equatoriana e depois a eliminação do Inter para o Juventude na Copa do Brasil.

Com a camisa vermelha, chegou a ficar 11 jogos sem balançar as redes. Além disso, não conseguiu se encaixar em um ataque junto com Rafael Borré e foi para o banco.

Roger Machado até insistiu em colocá-lo, mas as vaias no Beira-Rio o fizeram concluir que era necessário preservar Enner.

Agora, retomando o bom momento com a camisa colorada, o jogador demonstrou animação em encarar o Grêmio na decisão do Gauchão.

— Vai ser um jogo diferente. Os clássicos são jogos diferentes. Tanto eles (Grêmio) quanto nós estamos bem — destacou o camisa 13 do Inter.

Para os duelos decisivos contra o Grêmio, Roger Machado conta com recuperação de Borré. O treinador não foi claro quanto ao retorno do colombiano, porém demonstrou otimismo em uma volta nas próximas semanas.