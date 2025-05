Colunistas opinam: por que o Inter tem tomado muitos gols? 

Vítor Silva/Botafogo / Divulgação

O Inter vem sofrendo defensivamente nas últimas partidas. Nos últimos três jogos, sofreu 11 gols entre confrontos pelo Brasileirão e pela Libertadores — quatro contra o Corinthians, três contra o Atlético Nacional-COL e mais quatro contra o Botafogo.

O momento delicado da defesa contrasta com um sistema que foi exaltado durante o Gauchão. No título invicto do estadual, sofreu apenas seis gols em 12 jogos.

Pedimos aos colunistas de Zero Hora que opinassem sobre os motivos que fazem o Inter sofrer muitos gols recentemente. Confira:

José Alberto Andrade

Há no Inter um misto de problemas coletivos com falhas individuais. Coletivamente, o controle da bola aérea tem falhado constantemente, seja pela frequência de cruzamentos adversários ou erros de posicionamento, seja na bola parada ou em jogadas construídas.

Individualmente, há jogadores com rendimento abaixo de jornadas anteriores, como Victor Gabriel, Bernabei ou Rogel. Talvez por desgaste físico, há erros pessoais surpreendentes e comprometedores.

Inclua-se a isto, a dificuldade do time ao tentar tomar a iniciativa do jogo, de recompor rapidamente a defesa, fechar espaços e evitar o contra-ataque dos adversários.

Leonardo Oliveira

É uma conjunção de fatores. O Inter tem levado gols porque algumas de suas principais peças sentiram o acúmulo de jogos. Roger tem tentado compensar esse desgaste com um meio-campo mais robusto. Porém, liberando os laterais para o apoio de forma simultânea. Assim, o Inter nem consegue ser mais sólido defensivamente, nem consegue ganhar capacidade ofensiva.

Vini Moura

A queda de produção do Inter tem parcela significativa da comissão técnica, que não tem conseguido encontrar soluções táticas para melhorar o sistema defensivo. Porém, é necessário pontuar que jogadores importantes nessa mecânica estão deixando a desejar.

Apesar do esquema tático, no final das contas, quem resolve em campo são os atletas. Falhas individuais estão colocando a equipe em situações delicadas nas partidas do Brasileirão e Libertadores. Fatores físicos podem explicar isso, mas em casos específicos a falta de qualidade está exposta desde o Campeonato Gaúcho.