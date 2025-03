Após quatro anos, o Inter está de volta à decisão do Gauchão. Neste sábado (1º), o Colorado superou o Caxias mais uma vez na semifinal da competição, desta vez por 3 a 1, e garantiu um lugar na final da competição. Valencia, duas vezes, e Vitinho marcaram os gols da equipe de Roger Machado em uma noite de carnaval e de alta temperatura no Beira-Rio. Tomás Bastos descontou para o Grená.

O adversário em dois jogos, começando pelo próximo sábado (8), na Arena, será o Grêmio. O duelo decisivo será na casa do Inter, em 16 de março, quando o Colorado terá a oportunidade de tentar voltar a erguer o título gaúcho após nove anos.

Ainda com vários desfalques, Roger optou por Gustavo Prado como o substituto de Wanderson, vendido ao Cruzeiro. O jovem entrou na esquerda, com Carbonero centralizado. Enquanto isso, o Caxias optou por uma formação mais cautelosa: sem centroavante e com três volantes, apostando em contra-ataques.

Apesar da empolgada festa da torcida colorada, o primeiro terço de jogo foi de um Inter em rotação baixa, ocupando o campo ofensivo, mas trocando passes em ritmo lento, fazendo valer a vantagem de 2 a 0 construída no Estádio Centenário.

Em uma cobrança de escanteio, aos 16 minutos, Vitinho quase marcou um gol olímpico. Na sequência, o Caxias teve um contra-ataque com Calyson, que finalizou buscando o canto direito e obrigou Anthoni a se esticar e fazer uma grande defesa. Este foi o alento para, na sequência, o Inter acordar no jogo e acelerar os ataques.

Depois minutos depois, Valencia apareceu para o jogo. O equatoriano invadiu a área pela direita e finalizou forte. O chute resvalou na trave e foi para fora. Ainda na primeira etapa, Enner também teve uma chance, aos 30, em que parou nas mãos de Golas.

Entretanto, a defesa colorada seguiu dando espaços ao ataque grená. Aos 33 minutos, cara a cara com Anthoni, Iago perdeu uma chance. A bola raspou na rede, mas pelo lado de fora.

Confiante no jogo, o Caxias teve um pênalti ao seu favor marcado aos 37 minutos. Dentro da própria área, Bruno Henrique usou o braço para se proteger da finalização de Calyson, mas ampliou o espaço corporal e bloqueou a finalização. Com auxílio da arbitragem de vídeo, Roger Goulart assinalou a penalidade máxima.

A cobrança foi feita por Tomás Bastos, que deslocou Anthoni e mandou a bola no canto direito, fazendo 1 a 0 para o Caxias. Além do gol sofrido, o Colorado perdeu Bruno Henrique por lesão muscular. Ele foi substituído por Ronaldo.

O clima, que era de festa no Beira-Rio, passou a ser de aflição. Na ida para o vestiário após o apito do intervalo, o Inter foi vaiado por seus torcedores, mesmo ainda estando em vantagem no placar agregado.

Virada no segundo tempo

Inter voltou nervoso. Até Fernando se atrapalhando. Mas tudo mudou aos sete minutos, quando Aguirre cruzou da direita e Douglas empurrou Valencia dentro da área. Com convicção, Roger Goulart marcou pênalti e amarelou o defensor grená. Entretanto, ainda foi chamado ao vídeo para tirar qualquer dúvida. Ela foi sanada e a penalidade máxima confirmada.

Na cobrança, já aos 11 minutos, Valencia bateu no canto esquerdo, enquanto Golas foi para o direito, empatando o duelo em 1 a 1. O equatoriano fez o Beira-Rio explodir de alegria e o retomar o êxtase.

O Colorado aproveitou o ímpeto para virar o jogo aos 17 minutos. Em enfiada de bola de Victor Gabriel para Bernabei na ponta esquerda, o argentino cruzou e achou Vitinho. A finalização tocou no travessão e cruzou a linha do gol, girando o placar para 2 a 1.

A virada colorada impactou mentalmente no Caxias, que não soube mais o que fazer no jogo. O Inter, ao contrário, seguiu atacando a partir da entrada de Lucca no ataque.

Sendo assim, aos 33 minutos o time de Roger Machado conseguiu ampliar o placar. Aguirre foi na linha de fundo e serviu Valencia, que mandou para o fundo das redes e fez 3 a 1, garantindo o "carnavalência" nas arquibancadas.

Com a larga vantagem, Roger permitiu descansar seu elenco e mandou Ramon, Yago Noal e Ricardo Mathias para o jogo. Os garotos mantiveram o time no ataque e garantiram a classificação colorada à decisão do Gauchão, com o jogo sendo encerrado com show de luzes nas arquibancadas.

GAUCHÃO — SEMIFINAL (VOLTA) — 1/3/2025

INTER (3)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei (Ramon, 36’/2º); Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 41’/1ºT); Vitinho, Carbonero (Yago Noal, 36’/2º)e Gustavo Prado (Lucca, 21’/2ºT); Valencia (Ricardo Mathias, 36’/2º). Técnico: Roger Machado

CAXIAS (1)

Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas, INT.), Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes (Paulinho Souza, 35’/2ºT), Pedro Cuiabá, Mantuan (Gabriel Lima, 21’/2ºT) e Tomás Bastos; Calyson (Richard, 28’/2ºT) e Iago (Nicholas, 28’/2ºT).

Técnico: Luizinho Vieira

GOLS: Tomás Bastos (C), aos 40min do 1º tempo; Valencia (I), aos 11min e aos 33min, e Vitinho (I), aos 17min do segundo tempo;

CARTÕES AMARELOS: Vitinho (I); Alisson e Douglas (C);

ARBITRAGEM: Roger Goulart, auxiliado Jorge Eduardo Bernardi e Fagner Bueno Cortes; VAR: Rafael Traci (PR);

PÚBLICO: 26.427;

RENDA: R$ 844.927,00;

LOCAL: Beira-Rio, Porto Alegre.