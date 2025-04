Evento abordará de estratégias de comunicação a gestão de crise em Passo Fundo no sábado

O evento "Comunica Mercado — Para Além da Pauta" vai atrair centenas de pessoas em Passo Fundo, no norte gaúcho, neste sábado (5).

A iniciativa realizada pela empresa Propósito Comunicação traz 14 painelistas para debater a comunicação corporativa e os movimentos de mercado na área (veja a programação abaixo).

Os assuntos abordados incluem branding e gestão de marca, gestão de crise, comunicação política, estratégias de relacionamento, gestão de imagem e reputação e os desafios do mercado da comunicação para o futuro.

Entre os painelistas está o Gerente de Conteúdo de Jornalismo no Grupo RBS e ex-editor-chefe de GZH, Pedro Moreira, que apresentará o case de GZH Passo Fundo.

O evento acontece das 8h às 16h no Hub Aliança. Os ingressos estão esgotados.

Programação

9h: Branding e gestão de marca

Com Tiago Rigo, professor e coordenador de marketing da PUCRS, e Douglas Marques, Diretor de Inovação da GH Branding, este painel irá explorar a importância de uma gestão de marca eficaz para a construção de uma identidade sólida e reconhecida no mercado.

Os painelistas trarão suas vivências em projetos premiados e discutirão como a inovação e a inteligência de mercado podem ser aplicadas para fortalecer o posicionamento de marcas em um cenário cada vez mais competitivo.

10h: Mercado da comunicação no RS

Os desafios e as transformações do mercado da comunicação no Rio Grande do Sul serão discutidos por Pedro Moreira, Gerente de Conteúdo de Jornalismo do Grupo RBS, Ieda Almeida, Gerente Geral do Grupo Uirapuru de Comunicação, e Iraguassu Farias, Diretor Comercial do Coletiva.Net.

O painel abordará as mudanças no consumo de informações e o papel das mídias tradicionais e digitais, além de estratégias para acompanhar a evolução do setor em um ambiente em constante transformação.

11h: Estratégias de relacionamento e engajamento com stakeholders

Neste painel, João Clark, Superintendente de Marketing e Growth do Sicredi, compartilhará sua experiência em desenvolver estratégias para engajar diferentes públicos e construir relacionamentos sólidos com stakeholders.

Com passagem por grandes marcas como o iFood, Clark trará insights sobre como adaptar as estratégias de comunicação em um cenário dinâmico e como utilizar dados para fortalecer a conexão com os públicos de interesse.

13h: Gestão de imagem e reputação

A construção e a manutenção de uma reputação organizacional positiva serão debatidas por Diego Wander, professor da UFRGS, e Zete Padilha, Subchefe de Comunicação da Casa Civil do RS.

O painel irá aprofundar temas como gestão de crises reputacionais, estratégias para proteger e valorizar a imagem institucional, além de destacar como as organizações podem se posicionar de forma transparente e consistente perante a opinião pública.

14h: Comunicação política

Com foco em campanhas políticas e comunicação estratégica, este painel reúne três especialistas na área: Cado Bottega, publicitário com 40 anos de experiência e vencedor do Leão de Ouro em Cannes; Mocita Fagundes, diretora de cena com destaque em campanhas políticas vitoriosas; e Nadja Hartmann, jornalista e mediadora de debates eleitorais.

A discussão abordará a importância da narrativa na comunicação política, as novas ferramentas digitais e os desafios enfrentados na construção de mensagens eficazes em um ambiente polarizado.

15h: Gestão de crise

A programação do evento encerra com o painel sobre gestão de crise, com a participação de Carolina Bahia, Gerente-executiva de Relações Institucionais da Sulgás; Maria Joana Chaise, professora e pesquisadora da UPF; e Tânia Moreira, Secretária de Comunicação de Santa Maria.