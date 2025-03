Confira o lance e a análise do pênalti marcado para o Caxias contra o Inter

Tomás Bastos marcou o gol de pênalti para o Caxias. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quase no final do primeiro tempo de Inter x Caxias, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão, um pênalti foi marcado para os visitantes, com intervenção do VAR.

O chute de Tomas Bastos, do Caxias, bateu no braço de Victor Gabriel, do Inter. O árbitro de vídeo chamou Roger Goulart para analisar o lance.

A decisão foi pela marcação da penalidade, a qual foi convertida pelo próprio Tomas Bastos.

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos analisou o lance e opinou se a marcação foi justa ou não.

