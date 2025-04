Déficit comercial dos EUA permaneceu alto em fevereiro

A balança comercial de bens e serviços dos EUA em fevereiro registrou um déficit de 122,7 bilhões de dólares (717,5 bilhões de reais, na cotação de fevereiro), uma queda de 6,1% em comparação a janeiro, mas quase o dobro do déficit do ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (3) pelo Departamento do Comércio.