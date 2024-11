A melhor notícia do Inter na pausa da data Fifa é o iminente retorno de Fernando. Recuperado de lesão na panturrilha, o volante tem trabalhado com o restante do grupo e deve voltar à equipe na partida diante do Vasco, na quinta-feira (21). E essa informação é importante porque, com o volante, os colorados têm aproveitamento de líder no Brasileirão.