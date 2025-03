Por onde andam os jogadores do Inter que disputaram a final do Gauchão em 2021

Inter perdeu a final e ficou com o vice-campeonato. André Ávila / Agencia RBS

O Inter voltará a enfrentar o Grêmio na final do Gauchão após três temporadas. Os dois clássicos que definirão o campeão de 2025 serão realizados nos dois próximos finais de semana.

Em 2021, última vez que houve Gre-Nal na disputa pelo título, o Colorado ficou com o vice-campeonato. Com o 3 a 2 no placar agregado, o Grêmio foi campeão.

Na primeira partida, o treinado Miguel Ángel Ramírez mandou a campo um time com Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Nonato; Mauricio, Palacios e Thiago Galhardo. Durante os 90 minutos entraram em campo Yuri Alberto, Caio Vidal, Praxedes, Marcos Guilherme e Lucas Ribeiro.

No segundo jogo, o Inter começou com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Dourado, Edenilson, Nonato; Palacios, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Entraram na partida Guerrero, Caio Vidal, Praxedes, Lucas Ramos e Léo Borges.

Abaixo, Zero Hora informa onde estão os 21 jogadores do Inter que foram relacionados para a partida decisiva, na Arena. Além do técnico Miguel Ángel Ramírez. Confira.

Onde estão

Marcelo Lomba (goleiro)

Após sair do Inter, transferiu-se para o Palmeiras, onde segue até hoje. Reserva no Verdão, Marcelo Lomba está com 38 anos.

Daniel (goleiro)

Com 30 anos, ele transferiu-se do Inter para o futebol estadunidense, onde segue até hoje. Ele defende o SJ Earthquakes.

Rodinei (lateral-direito)

Com 33 anos, está no Olympiacos, da Grécia.

Saravia (lateral-direito)

O argentino de 31 anos está no Atlético-MG há três temporadas.

Zé Gabriel (zagueiro)

Com 26 anos, ele retornou ao Vasco nesta temporada. Antes, estava no Coritiba, por empréstimo.

Victor Cuesta (zagueiro)

O argentino está com 36 anos e voltou a atuar em seu país natal. Atualmente, defende o Newell´s Old Boys.

Lucas Ribeiro (zagueiro)

O jogador, de 26 anos, está defendendo as cores do Goiás.

Léo Borges (lateral-esquerdo)

Cria da base colorada, e atualmente com 24 anos, está no Pogon Szczecin-POL.

Moisés (lateral-esquerdo)

É outro que atual fora do país. Com 29 anos, Moisés defende o CSKA Moscou, da Rússia.

Edenilson (meio-campista)

Após encerrar sua passagem pelo Inter, foi para o Atlético-MG. Mas, agora, está no Grêmio. Edenilson tem 35 anos.

Lucas Ramos (meio-campista)

Com 24 anos, o meia transferiu-se para o Ypiranga e também está disputando o Gauchão.

Nonato (meio-campista)

Com 26 anos, o jogador está no Fluminense há duas temporadas.

Palacios (meio-campista)

O chileno está no Boca Juniors. Atualmente, ele tem 24 anos.

Praxedes (meio-campista)

O jogador, de 23 anos, está no Athletico-PR. Depois que passou pelo Inter, também defendeu Bragantino e Vasco.

Rodrigo Dourado (meio-campista)

Ele é mais um que não atua no Brasil. Com 30 anos, Dourado está no mexicano Atlético San Luis.

Rodrigo Lindoso (meio-campista)

Atualmente no Madureira, ele está com 35 anos.

Thiago Galhardo (atacante)

Com 35 anos, Galhardo transferiu-se para o Santa Cruz, de Recife, no início desta temporada.

Marcos Guilherme (atacante)

Com 29 anos, ele está no futebol japonês, onde veste as cores do V-Varen Nagasaki.

Yuri Alberto (atacante)

Atualmente no Corinthians, ele foi o artilheiro do último Brasileirão, com 15 gols — junto de Alerrandro, ex-Vitória. Yuri Alberto está com 23 anos.

Caio Vidal (atacante)

Depois de passagem pelo Bahia, o jogador de 24 anos está na Bulgária, defendendo o Ludogorets Razgrad.

Paolo Guerrero (atacante)

Com 41 anos, o peruano está no Alianza Lima-PER, que recentemente eliminou o Boca Juniors da fase prévia da Libertadores. Na atual temporada, são quatro jogos e um gol.

Miguel Ángel Ramírez (técnico)

O treinador de 40 anos está no espanhol Real Zaragoza.