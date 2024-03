O Inter resolveu tudo em 16 minutos. O desafio foi fazer o resto da tarde passar no Beira-Rio. Fez 3 a 0 no São Luiz e, se estivesse conectado como no início da partida, teria feito bem mais. Os 40,1 mil colorados que foram ao estádio celebrar a semana de contratações e desembarques em lote viram o time manter a curva de crescimento que faz dele o líder tão absoluto do campeonato. Confirmada a vaga na final, o jogo de volta será em casa.