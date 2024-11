A ação em quadrinhos contra o racismo que mobilizará a Arena antes de Grêmio x Juventude

Uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT-RS), do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) levará a luta antirracista para o entorno da Arena no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e também de Grêmio x Juventude, jogo que se tornou uma "final" para escapar do Z-4. A FGF apoiará a impressão da nova edição da série MPT em Quadrinhos, projeto didático desenvolvido pelo próprio MPT.