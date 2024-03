O caminho do Grêmio para a semifinal teve uma retranca rubro-negra pela frente. Depois de um primeiro tempo de insistência, e mais espaço na segunda etapa, o Tricolor venceu o Brasil-Pel por 2 a 0 na Arena e avançou sem sustos nas quartas de final do Gauchão. Cristaldo e Diego Costa marcaram os gols gremistas. O Caxias será o adversário na próxima fase, com a primeira partida na Serra e a decisão na Arena.