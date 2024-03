O Grêmio precisou suar bicas no primeiro tempo para encaminhar a sua vaga. O gol de Cristaldo aos 44 minutos rompeu uma barricada armada pelo Brasil de Pelotas diante de sua área. Uma, não, duas. Porque Fabiano Daitx sabe como poucos armar um ferrolho defensivo e estruturou seu time com uma linha de cinco na frente do goleiro e uma linha de quatro na frente dessa. Deixou só o centroavante mais avançado, mas nem tanto assim. E deu a bola para o Grêmio.