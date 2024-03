Não foi uma partida espetacular a que classificou o Grêmio para a semifinal. Mas a vitória sobre o Brasil de Pelotas veio com facilidade, na Arena, com 2 a 0 e a bola quase o tempo todo com o time de Renato. O jogo só destravou no final do primeiro tempo, golaço de Cristaldo, no ângulo. Mas nunca sofreu.