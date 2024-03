Prestes a iniciar neste domingo (10) uma nova fase do Gauchão, o Grêmio encerrou às 23h59min da última quinta-feira (7) mais um passo de um plano traçado há dois anos. Desde a eleição da chapa de Alberto Guerra, entre erros e acertos e com uma lista de reforços que inclui a vinda de Luis Suárez, a direção trocou radicalmente a fotografia do grupo que devolveu o clube à Série A após um ano de dificuldades na segunda divisão. São apenas quatro remanescentes de 2022: Gabriel Grando, Geromel, Kannemann e Villasani.