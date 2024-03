O discurso foi unânime após a classificação às semifinais do Gauchão com a vitória por 2 a 0 sobre o Brasil-Pel na noite deste domingo (10). Os jogadores do Grêmio fizeram questão de alertar para a dificuldade do confronto na próxima fase. Autor do golaço que abriu o placar, Cristaldo foi um dos que fez o alerta: