O Grêmio está escalado para as quartas de final do Gauchão. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Brasil de Pelotas, às 18h30min, na Arena. Segundo colocado na fase classificatória, o time de Renato Portaluppi joga contra o clube da zona sul do Estado com a vantagem do empate para avançar às semifinais.